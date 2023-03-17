Mercedes A Serisi yenilendi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:24

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 12:24

Mercedes'in yeni nesil A Serisi önceki versiyonunda dikkat çeken dinamik tasarımını geçirdiği makyajla bir adam öne taşıyor. Köpekbalığı burnu ile öne doğru eğimli motor kaputu ve daha belirgin ön tampon çizgileriyle yenilenen A Serisi daha agresif bir yapıya sahip.

A Serisi'nin iç kısmında iki adet 10,25 inç ekrandan oluşan desteksiz standart çift ekran özelliği, ilk dikkat çeken ayrıntılardan biri oluyor. Bu kısımda araç, özel bir aydınlatma ortamı da sağlıyor. Yeniden tasarlanan orta konsol da önceki nesline oranla bütünlük halinde yapısı ile iç mekanı değiştiren en temel unsur.

Mercedes-Benz, Ambition 2039 stratejisi ile 2039 yılından itibaren yeni binek otomobil ve hafif ticari araç filolarının tüm değer zinciri ve yaşam döngülerinin karbon nötr olarak sunulması hedefini belirledi.

Amaç, 2030 yılına kadar 2020 yılına kıyasla yeni araç filosundaki her bir binek otomobil için tüm yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonunu en az yarıya indirmek. Alınan önlemlerden biri geri dönüştürülen malzemelerin kullanımı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTERNATİFLER

Bu doğrultuda, yeni A-Serisi'nin tasarımında kullanılan malzemelerin bileşimi gözden geçirildi ve daha sürdürülebilir alternatifler için olasılıklar incelendi.

Koltukların orta bölümünde yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan kumaşlar bulunuyor. Artico/microcut koltuklarda bu oran koltuk yüzeyinde yüzde 65 ve altındaki malzemede yüzde 85’e kadar çıkıyor.

Yeni A-Serisi, standart olarak geri görüş kamerası, USB paketi veya napa deri direksiyon gibi donanımlar sunuluyor.

Yeni A-Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi. Benzinli motorların tamamı elektrik destekli dört silindirli seçeneklerden oluşuyor. Yedi vitesli DCT otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Yarı-hibrit sistem kalkış anında 14HP/10 kW ek güç ile çevikliği destekleyen 48 voltluk ek bir elektrikli sistemle donatılıyor.

Mercedes A Serisi, yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG) ile çalıştırma anında geleneksel çözümlere kıyasla daha düşük titreşim ve daha az ses üretiyor. Ayrıca “süzülme” işlevi ile sabit hızda sürüş sırasında içten yanmalı motorun devreden çıkmasına olanak tanıyor.

RSG bunun dışında fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor ve 12 voltluk dahili sistemi ve 48 voltluk bataryayı besliyor. Bu şekilde üretilen enerji, içten yanmalı motoru destekleme ve hızlanma anında kullanılabiliyor.

Çeşitli sürüş aşamalarının farklılaştırılmış değerlendirmesiyle, bazı motor seçeneklerinde sunulan ECO Score 3.0, sürücüyü daha ekonomik bir sürüşe yönlendiriyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

A 200 Hatchback

Motor hacmi cc 1332

Nominal güç üretimi HP/kW 163/120

Devir sayısı d/d 5500

Anlık ek güç (boost etkisi) HP/kW 14/10

Nominal tork üretimi Nm 270

Ortalama yakıt tüketimi (WLTP) lt/100 km 6,4 – 5,8

Ortalama CO2 emisyonu (WLTP) gr/km 145,0 – 133,0

Hızlanma 0-100 km/s sn 8,2

Maksimum hız km/s 225

A 200 Sedan

Motor hacmi cc 1332

Nominal güç üretimi HP/kW 163/120

Devir sayısı d/d 5500

Anlık ek güç (boost etkisi) HP/kW 14/10

Nominal tork üretimi Nm 270

Ortalama yakıt tüketimi (WLTP) lt/100 km 6,3 – 5,7

Ortalama CO2 emisyonu (WLTP) gr/km 143,0 – 130,0

Hızlanma 0-100 km/s sn 8,3

Maksimum hız km/sa 230