Mercedes AMG One'ın teslimatlarına başladı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 16:12

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 16:12

Mercedes'in F1 motorlu AMG One modellerinin teslimatları başladı. 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Project One konseptini tanıtan marka, Haziran 2022'de de aracın üretim versionunu tanıttı.

Formula 1 pilotları Lewis Hamilton, Nico Rosberg ve David Coulthard, el yapımı AMG ONE’ı satın almak için listeye adını yazdırdığı öğrenildi.

The Sun gazetesinde Eylül 2017’de çıkan habere göre Lewis Hamilton, birini babasına hediye etmek üzere iki adet AMG-ONE satın almıştı.

AMG ONE’ın üretimi Ağustos 2022’de başladı. Turbo şarjlı 1.6 litre hacminde V6 hibrit motora ve dört çeker AMG-ONE’da özel bir şasi yer alıyor. Mercedes AMG One'ın yalnızca 275 adet üretileceği de açıklandı.