Motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV rekor kırdı
Motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV, 2022 yılında önceki yıla göre yüzde 150'nin üzerinde arttı.
EBS Danışmanlık'ın raporuna göre motorlu taşıtlardan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 2022 yılında önceki yıla oranla yüzde 150.71 arttı.
2021 yılında 66 milyar 665 milyon 995 bin lira olan ÖTV tahsilatı 2022 yılında 167 milyar 141 milyon 524 bin liraya çıktı.
Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV üzerine EBS Danışmanlık imtiyaz sahibi Erol Şahin, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
EBS Danışmanlık imtiyaz sahibi ve otomotiv gazetecisi Erol Şahin'in paylaşımları şöyle:
ÖTV Vergi Hedefi yılın başında 72.1 milyar iken, ek bütçe ile Temmuz ayında hedef tam 142.1 milyara çıkartıldı.— Erol Şahin (@erolsahin_ebs) January 16, 2023
Görülüyor ki kur ve enflasyona güvenen hükümet yıl sonu itibari ile hedefi %117 oranında yakalamış.
Sonuçta dünyanın en yüksek otomotiv vergisini hala bu halk ödüyor.
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