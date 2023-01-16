Motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV rekor kırdı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 14:47

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 15:06

EBS Danışmanlık'ın raporuna göre motorlu taşıtlardan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 2022 yılında önceki yıla oranla yüzde 150.71 arttı.

2021 yılında 66 milyar 665 milyon 995 bin lira olan ÖTV tahsilatı 2022 yılında 167 milyar 141 milyon 524 bin liraya çıktı.

Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV üzerine EBS Danışmanlık imtiyaz sahibi Erol Şahin, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

EBS Danışmanlık imtiyaz sahibi ve otomotiv gazetecisi Erol Şahin'in paylaşımları şöyle: