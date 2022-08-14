Mercedes-Benz 10 binden fazla aracını yangın riski sebebiyle geri çağıracak
Çin'in en üst düzey kalite denetleme kuruluşu yaptığı açıklamada, Mercedes-Benz (Çin) Otomotiv Satış Şirketi'nin güvenlik endişeleri nedeniyle Çin pazarından 10.000'in üzerinde ithal otomobilin geri çekilmesi için işlemlere başladığını belirtti.
Şirket tarafından Çin'in Devlet Pazar Düzenleme İdaresi'ne başvurusu yapılan geri çekme işlemi, 28 Ekim 2018 ile 8 Kasım 2021 arasında üretilen 11.212 GLE SUV ve GLS SUV aracın yanı sıra 3 Eylül 2021 ile 25 Kasım 2021 arasında üretilen 660 EQS aracını kapsıyor.
"YANGIN RİSKİNE YOL AÇABİLİR"
Şirket söz konusu GLE SUV ve GLS SUV araçları 15 Ağustos'tan itibaren geri çağırmaya başlayacak. Şirket, bu araçların akülerinin şase kablosunun gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve bunun da yangın riskine yol açabileceğini bildirdi.
Şirket EQS araçlarının geri çağırma işlemine ise 1 Eylül'den itibaren başlayacak. EQS araçlarının ön ve arka tamponlarında bulunan çekme klipsleri üzerindeki vida dişlerinin şartnamelere uymayabileceği, bunun da güvenlik risklerine yol açabileceği belirtildi. Mercedes-Benz kusurlu parçaları ücretsiz olarak kontrol edip düzeltme veya değiştirme sözü verdi.
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