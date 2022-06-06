Gelenek devam ediyor: Mercedes C 200 4MATIC AMG

06 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Yine de araçla biraz vakit geçirmeye başlayınca iç mekândaki lüks hissi Mercedes seviyesi için yeterince kaliteli olmayan plastik ve diğer malzemeleri fark etmenize yol açarak biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

Orta sınıftaki lüks ve rekabetçi fiyat etiketine sahip rakipleriyle benzer iç mekan ve bagaj hacmi sunan yeni C Serisi, arka yolcuları da memnun edecek bir genişliğe sahip. Yeni versiyonu 2021 yılında yollarla buluşan Mercedes C Serisi, öncellerine göre daha iri bir otomobile dönüşmüş; boyu 4.75 metreye, aks mesafesiyse 2.87 metreye ulaşmış. Orta konsolda S Serisi’nde gördüğümüz Mbux işletim sistemli dev tablet, otomobildeki yaşamı kontrol etmenize yardımcı oluyor. İç mekânda detaylara özen, tasarımdaki incelik, klasik bir Alman lüksünü yansıtmış.

ORTALAMA 7.2 LİTRE

Türkiye’de yalnızca 204 HP güç üreten dört tekerlekten çekişli, benzinli 1.5 litrelik mild-hibrit motorla satılan ve bizim de kullandığımız bu motor, alt devirlerde oldukça canlı bir his yaratıyor. Yüksek oranlı ara hızlanmalarda sürüş ve performans hissi çok net hissedilirken, dokuz ileri şanzıman mild-hibrit motorla çok daha etkili çalışıyor. Ortalama yakıt tüketimi 7.2 litre seviyesinde olan C Serisi ile şehir içinde de sekiz litre yakıt tükettik. Oldukça yüksek donanım paketleri olan AMG ve Edition 1 AMG donanım seviyeleriyle, Türkiye’de yer alan orta sınıfın başlangıç fiyatı ise 1.5 milyon TL. Bu fiyat etiketi, Türk tüketici için maalesef bir hayli yüksek olsa da benzer donanım seviyesine sahip premium bir otomobil için rekabetçi bir fiyat.