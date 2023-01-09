Mercedes-Benz, 300.000'den fazla SUV'sini geri çağırıyor

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:56

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:56

Tam olarak 323.963 adet SUV geri çağrılacak. Geri çağırmadan en çok etkilenen model GLE Serisi olacak. GLE Serisi'nin 2015 yılından önceki ismi olan M-Serisi de geri çağırmanın içerisinde. tr.motor1.com'un haberine göre spesifik olarak 2015 Mercedes-Benz ML350 ve 2016-2018 Mercedes-Benz GLE350 modelleri tek başlarına geri çağırmanın nerdeyse üçte ikisini oluşturuyor.

NHTSA'nın resmi açıklamasında, problemin asıl kaynağı olarak su hasarının altı çizilmiş.

Mercedes kanadından gelen basın açıklamasında ise 2018 yılında gelen ilk şikâyetlerden beri konunun araştırıldığı belirtiliyor.

Araştırmanın sonucunda stepnenin göbeğinde birikebilecek suyun, yakıt pompası kontrol ünitesine zarar vererek aracın çalışmasını durduracağı keşfedilmiş.

Mercedes-Benz'in raporlarına göre aracın ani şekilde kapandığı birden fazla şikayet markaya ulaşmış. Bu kapsamda Alman üretici gönüllü bir geri çağırma başlattı. Sorundan etkilenen kullanıcıların yakıt pompası ücretsiz olarak değiştirilecek.

Bahsi geçen modellerin stepnelerine de bir gider açılarak su birikmesi önlenecek.