Mercedes AMG S 63 E-Performance yola adımını atıyor

Elektik güç kullanımı yeni S 63'te çevreci kimlikten çok performans için ve araç 791 hp ve 1430 Nm torkdeğerine sahip. autoexpress.co.uk'da yer alan habere göre bu rakamlarla bile şimdiye kadarki en güçlü AMG değil.

Bu unvan S 63'ün hibrit düzenini paylaştığı 831 hp AMG GT 63 S E-Performance'a ait. 604 hp gücündeki V8 içten yanmalı motor, arka aksın üzerinde yer alan 13.1kWh'lık bir batarya paketinden güç alan 187 hp'lik arkaya monte edilmiş bir elektrik motoruyla destekleniyor.