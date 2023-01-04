Mercedes AMG S 63 E-Performance yola adımını atıyor
Mercedes'in amiral gemisi S Serisi lüks ve konforla eşanlamlı hale gelmiş olabilir, ancak bu kez Mercedes AMG S 63 E-Performance aynı zamanda performansıyla da öne çıkıyor.
Mercedes AMG S 63 E-Performance özellikle E-Performance adından da anlaşılacağı üzere elektrik motoruna sahip. S 63 E-Performance'a çift turboşarjlı 4.0 litrelik V8 ile birleştirilmiş plug-in hibrit güç veriyor.
Elektik güç kullanımı yeni S 63'te çevreci kimlikten çok performans için ve araç 791 hp ve 1430 Nm torkdeğerine sahip. autoexpress.co.uk'da yer alan habere göre bu rakamlarla bile şimdiye kadarki en güçlü AMG değil.
Bu unvan S 63'ün hibrit düzenini paylaştığı 831 hp AMG GT 63 S E-Performance'a ait. 604 hp gücündeki V8 içten yanmalı motor, arka aksın üzerinde yer alan 13.1kWh'lık bir batarya paketinden güç alan 187 hp'lik arkaya monte edilmiş bir elektrik motoruyla destekleniyor.
Mercedes'e göre, bu ünite şirketin Formula 1 güç aktarma organları bölümüyle ortaklaşa geliştirildi.
S 63, 2.595 kg'lık ağırlığı ileolmayan C 63 PHEV'den 430 kg daha ağır, ancak buna rağmen lüks sedan durduğu yerden 100 kilometre hıza 3,3 saniyede ulaşıyor ve 250 kilometrelik sınırlı bir azami hıza ulaşıyor.
Opsiyonel AMG Sürücü Paketi ile bu hız 290 kilometreye çıkıyor.
Dokuz vitesli çok kavramalı şanzımanın görev yaptığı otomobil aynı zamanda 4 çeker. Arkada da elektronik olarak kontrol edilen sınırlı kaymalı bir diferansiyel ve iki vitesli ek bir şanzıman daha bulunuyor.
Bu şanzıman, elektrik motorunun verimliliğini artırmak için yaklaşık 140 kilometrelik hızda daha yüksek bir orana geçiyor ve aktarma organlarındaki kayıpları en aza indirmek için içten yanmalı motor ayrıştırılabiliyor.
Tıpkı yeni C 63 E-Performance gibi, S 63'ün 400V bataryasının (C 63'ün 6.1kWh ünitesinin iki katı büyüklüğünde) sıcaklığı, çeşitli yükler ve ortam koşullarında performansı ve verimliliği korumak için tasarlanmış bir sıvı soğutma sistemi tarafından düzenleniyor ve sürücü hareket halindeyken doldurmak için dört aşamalı enerji rejenerasyonundan birini seçebiliyor.
Buna ek olarak, S 63'ün karakterini değiştirmek için saf elektrik modundan direksiyon, süspansiyon ve güç dağıtımını maksimum agresiflik için artıran Sport +'ya kadar yedi sürüş modu mevcuttur.
S 63 ayrıca 5,3 metrelik hatırı sayılır uzunluğunu maskelemek için arka tekerlek yönlendirme özelliğini kullanarak arka tekerlekleri düşük hızlarda 2,5 dereceye kadar öndekilerin tersi yönde döndürüyor. Saatte 100 kilometrenin üzerinde ise ön ve arka akslar ekstra denge için aynı yöne dönüyor.
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