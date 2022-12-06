Mercedes-Benz Türk, 320 bininci kamyonunu üretti

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 320 bininci kamyonunu ürettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 07:00
Mercedes-Benz Türk, 320 bininci kamyonunu üretti
Abone Ol google-news

Mercedes-Benz Türk, 320 bininci otobüsünü banttan indirdi.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; 2008’de 100 bininci, 2014’te 200 bininci, 2021’de ise 300 bininci kamyonun üretimine imza atmıştı.

Günümüzde 1.900’ün üzerinde çalışana istihdam sağlayan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, kamyon üretiminin yanı sıra AR-GE Merkezi de yer alıyor.



mercedes Mercedes-Benz Türk otobüs

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler