Mercedes-Benz ve Setra otobüsler Türkiye’de geliştiriliyor

03 Ocak 2023 Salı, 12:20

Faaliyetlerine 2009 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Ar-ge Merkezi, yaptığı çalışmalarla Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Ar-ge ekibi, Amerika pazarı için özel olarak geliştirilen ve Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen Mercedes-Benz Tourrider'ın AR-GE faaliyetlerinde önemli sorumluluklar üstlendi.

TÜRKİYE'DE TEST

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Ar-ge Merkezi’nde faaliyet gösteren test bölümü, dünyanın farklı bölgelerinde hizmet verecek Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin yol testlerini Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirerek otobüslerin yollara çıkmasını sağlıyor.

Sıfır emisyonlu, elektrikli şehir içi otobüsü Mercedes-Benz eCitaro'nun ar-ge çalışmalarını da yürüten Mercedes-Benz Türk Hoşdere Ar-ge Merkezi, güncelleme ve geliştirme faaliyetlerine de devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Ar-ge ekibi, Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen Mercedes-Benz Tourrider’ın Ar-ge faaliyetlerinde önemli sorumluluklar üstlendi. Otobüslerin satış sonrasında yetkili servislerde bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için gerekli uygulamalar da Mercedes-Benz Tourrider’a özel olarak geliştirildi.

Mercedes-Benz'in elektrikli şehir otobüsü eCitaro'nun ar-ge faaliyetleri de Mercedes-Benz Türk Hoşdere Ar-ge Merkezi tarafından yürütüldü. eCitaro; yol testleri kapsamında farklı iklim ve müşteri kullanım koşullarında, tüm sistem ve ekipmanlarının fonksiyon ve dayanıklılık açısından denenmesinin ardından yollara çıktı.

Bu kapsamda eCitaro’nun ilk prototip aracı; 2 yıl süreyle, yaklaşık 140.000 km mesafede, 10.000 saat boyunca Türkiye’nin zorlu iklim şartlarında ve farklı sürüş koşullarında test edildi. Türkiye’nin global sorumluluğu kapsamında zorlu testlerden geçirilen tamamen elektrikli eCitaro’lar Avrupa’nın çeşitli kentlerinde hizmet veriyor.

DAYANIM TESPİTİ

Türkiye’nin dört bir yanında yapılan testlerde, yeni üretilen bir otobüsün seri üretimden önce gerçek yol, iklim ve kullanım koşullarındaki dayanımı tespit edilirken, aracın tüm sistem ve komponentlerinin fonksiyon ve dayanımı da kontrol ediliyor.

Farklı test senaryoları ile tüm sınırları zorlanan her araçtan, üzerindeki sensörlerin aracılığı ile özel ölçüm sistemleri kullanılarak gerçek zamanlı bilgiler toplanıyor ve değerlendiriliyor. Ayrıca, önceden belirlenmiş periyotlarda tüm alt sistemlerde yapılan fiziki kontroller ve çeşitli ölçümler ile olası sorunlara karşı aracın kontrolü gerçekleştiriliyor.

Bu sayede, daha test aşamasındayken araçla ilgili gerekli geliştirme ve iyileştirme kapsamlarının belirlenmesi ve uygulanması sağlanıyor.

GERÇEK ZAMANLI İLETİŞİM

Endüstri 4.0 koşullarına uygun olarak donatılan Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nde kullanılan Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ve Karma Gerçeklik (Mixed-Reality) teknolojileri, Daimler Truck global ağı içerisinde dünyanın dört bir yanında görev yapan ar-ge mühendislerinin eşzamanlı olarak çalışmasına olanak sağlıyor. Bu yöntem sayesinde, dünyanın farklı lokasyonlarındaki Daimler mühendisleri sanal ortamda buluşarak bir parçayı 3 boyutlu şekilde gerçeğe en yakın haliyle geliştirebiliyor. İlgili yöntem ile bugüne kadar tamamen dijital 20 bin parça geliştirildi.



