Mercedes-Benz'in satışları ikinci çeyrekte yüzde 6 arttı
Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamada Mercedes-Benz'in tomobil ve hafif ticari araç satışlarının ılın ikinci çeyreğinde elektrikli ve lüks araçlara olan talep nedeniyle yüzde 6 arttığı belirtildi.
Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ikinci çeyreğinde elektrikli ve lüks araçlara olan talep nedeniyle yüzde 6 arttı.
Mercedes markasını bünyesinde bulunduran ve merkezi Stuttgart'taki Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in otomobil ve hafif ticari araç teslimatlarının yılın nisan-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 515 bin 700’e yükseldiği belirtildi.
ÇİN’DEKİ ARAÇ TESLİMATLARI YÜZDE 12 ARTARAK
Şirketin en büyük pazarı olan Çin’deki araç teslimatları da ikinci çeyrekte yüzde 12 artarak 183 bin 600’a yükseldi. Almanya’da teslimatlar yüzde 23 yükselerek 58 bin 600 ve ABD’de ise yüzde 6 artarak 88 bin 100’e ulaştı.
Elektrikli araçlar, ikinci çeyrekte satışlarda itici güç olmaya devam etti. Elektrikli otomobil satışları yüzde 123 artarak 56 bin 300 adede ulaştı.
Öte yandan, yılın ilk altı ayında satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla yaklaşık 1,02 milyon araca yükseldi.
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