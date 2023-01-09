Mercedes GLC Coupe tanıtım öncesinde görüntülendi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 16:21

Güncelleme: 09.01.2023 - 16:21

Mercedes GLC 63 Coupe daha önce test aşamasında iken kameralara yakalanmıştı. autoexpress.co.uk'de yer alan habere göre bu kez daha yüksek yapısı ve daha küçük tekerlekleri ile AMG olmayan kamuflajlı standart bir Mercedes GLC görüntülendi.

Bu test aracında, eğimli tavan çizgisi, kabin alanından ödün vermekle birlikte, daha dik duran GLC SUV'dan daha sportif bir tasarım sunuyor.

C-Serisi ve GLC SUV ile aynı MRA2 platformu üzerinde yer alan GLC Coupe'nin iç mekan teknolojisi de bu modellerle benzer olacak.

Mercedes'in en yeni MBUX bilgi-eğlence yazılımına erişim sağlayan 11,9 inçlik dokunmatik ekran gösterge panelinin merkezinde yer alıyor.

Buna artırılmış gerçeklik navigasyon sistemi, "Hey Mercedes" sesli asistan ve 360 derece park kamerası da dahil ediliyor.

EQC bu alanı işgal ettiği için tamamen elektrikli bir varyant yolda değil. GLC Coupe'nin GLC ile aynı motor ve şanzımanları sunucağına kesin gözüyle bakılıyor.

Mercedes EQC modeline olan benzerlikler etkisiyle ise aracın tamamen elektrikli bir versiyonunun çıkmayacağı tahminleri yapıldı.

Yeni GLC'de yer alan plug-in hibrit teknolojisinin coupe modeline de taşınması bekleniyor.

Mercedes'in bir dizel ve iki benzinli plug-in hibrit seçeneği bulunuyor. Hepsi 134 bg güç ve 440 Nm torka sahip bir elektrik motoruna bağlı 31 kWh'lik bir batarya kullanıyor. Tamamen elektrikli menzilin ise 100 kilometre olduğu iddia ediliyor.