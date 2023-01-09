Kamuflajlı stationwagon kameralara yakalandı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 15:14

Güncelleme: 09.01.2023 - 15:14

Audi yeni S4 Avant için çalışamalarına devam ediyor. Genel olarak otomobilin tasarımı, mevcut modele kıyasla büyük ölçüde evrim geçirmiş. Ancak bu yıl çıkması beklenen yeni A4 Avant prototipiyle neredeyse aynı.

(Audi A4 Avant)

Audi'nin diğer spor stationwagonu RS6 Avant'ta olduğu gibi, S4 Avant'ın alt ön panosunda da merkezde daha büyük bir hava girişi yer alırken, her iki yanda iki üçgen giriş alıyor ve her ikisinin de dış kenarlarında dikey bir hava perdesi yer bulunuyor.

Arka kısım kamuflaj nedeniyle anlaşılmakta zorlanırken dörtlü egzoz çıkışı modelin bir S olduğunu gösteriyor.

Yeni S4'e hangi motorun güç vereceği hâlâ belirsizliğini korurken, şimdiye kadarki prototiplere dayanılarak, kaputun altında bir V6 olacağı tahmin ediliyor.