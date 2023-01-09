Mercedes'in tamamen elektrikli MPV'si geliyor

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:52

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:52

Tamamen elektrikli EQT ile Mercedes EQ serisi, yeni bir üye daha kazandı. Yeni EQT'nin daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak EQV'nin altında yer alması bekleniyor.

EQT'nin bu yılın ilerleyen aylarında Avrupa pazarında 50 bin Euro'nun altında çıkması bekleniyor.

EQT'nin, Renault Kangoo ile aynı altyapıyı kullandığı öğrenildi. Yan tarafta, T-Serisi ile aynı sürgülü arka kapılar görülüyor ve ikinci sırada katlanabilir üç koltuklu oturma grubu ile iç mekan özellikleri de neredeyse T-Serisi'nin kopyası.

MPV, zemine monte edilmiş 45kWh bataryaya sahip. Öne monte edilen elektrik motoru 120 hp ve 245 Nm güç sunuyor. Resmi menzil ise 280 kilometre.

EQT, 80kW DC şarj ile 38 dakika içinde yüzde 10-80 arasında doldurabiliyor. Yerleşik 22kW AC şarj cihazı da mevcut.