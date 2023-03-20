Mercedes'ten elektrikli araçlara milyarlarca yatırım

Geçtiğimiz günlerde Volkswagen yaptığı bir açıklama ile artık elektrikli otomobillere odaklanacağını açıklamıştı. Şimdi ise bir başka Alman otomobil devi benzer bir planı hayata geçiriyor.

Mercedes son yaptığı açıklamalara göre artık elektrikli araçlara geçmeye ve emisyonları azaltmaya karar verdi. Mercedes önümüzdeki yıllarda Çin, Almanya ve Macaristan’da bulunan tesislerini elektrikli araç üretimine uygun hale getirmek için milyarlarca dolar yatırım yapacak.