Mercedes-Benz araç satış rakamlarını açıkladı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:16

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 15:16

Mercedes-Benz, yıl boyunca devam eden yarı iletken ve lojistik engellerine rağmen güçlü talep sayesinde toplam satışları bir önceki yıla göre yüzde 16 artırarak yaklaşık 25 bin araç seviyesine ulaştırdı. Yapılan açıklamaya göre, markanın 2022 yılında binek otomobil satışları, bir önceki yıla göre yüzde 21.2 artarak 18 bin 630 adede ulaştı ve bu sayede marka, premium segment otomobillerde en yüksek satış adedine ulaştı. Şirketin hafif ticari araç satışları, önceki yıla göre yüzde 3.7 arttı.

ELEKTRİKLİ ATAĞI

Elektrikli model atağına devam eden Mercedes-Benz, 2022 yılında 4 farklı elektrikli modeli pazara sundu.

2025'ten itibaren, tüm yeni araç mimarilerinin yalnızca elektrikli olacağını ve müşterilerin her model için tamamen elektrikli bir alternatif seçebileceğini açıklayan marka, 2022 yılında Türkiye lansmanını yaptığı modelleriyle toplam 1559 adet elektrikli araç satış yaptı.

2021 yılına göre yüzde 365 artış gerçekleştirdi. Türkiye’de satılan her beş elektrikli otomobilden biri EQ markalı oldu.

Mercedes-Benz Otomotiv, 2023 yılında elektrikli otomobil satışlarının toplam satışları içerisindeki payını yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Sene başında tek şarjla 1.000 kilometre menzile ulaşan EQXX ile Mercedes-Benz mühendisliğinin elektrikli otomobillere nasıl bir gelecek çizdiğini hep beraber gördük. Bu yıl Türkiye’de lansmanını yaptığımız, üstün özellikleriyle dikkat çeken EQS’in yanı sıra sportif üst sınıf sedanımız EQE, EQA ve EQB modellerimiz, otomotivde elektrikli otomobiller için yeni standartlar belirleyen yaklaşımımızın müşterilerimizin beklentilerine cevap vererek genel kabul sağladığını gösterdi” açıklamasında bulundu.

YENİ E-SERİSİ VE CLE

2023 yılı hedeflerini anlatan Bekdikhan şöyle devam etti:

“2023 heyecan dolu bir yıl olacak. Oluşturacağımız yeni ekosistemle müşteri odaklılığına yeni bir standart ve ölçüt getirmeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda yalnızca en iyi müşteri deneyimi için yeni bir rekabet kültürü doğmasına ve lüks perakende sektöründe köklü bir değişimin başlamasına da öncülük edeceğiz.

Ülkemizde otomobil şarj altyapısındaki yatırımlarla birlikte, elektrikli otomobil satışlarımızın payının daha da artmasını ve toplam satışlar içinde yüzde 10’un üzerine çıkacağını öngörmekteyiz.

2023 yılında, merakla beklenen Yeni E-Serisi ve CLE modellerimizi bu sene içinde müşterilerimizle buluşturmayı ve premium segmentteki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”

'LİDERLİĞİMİZİ KORUDUK'

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ise şöyle konuştu:

“Hafif ticari araçlarda 2022, pandemiden bu yana devam eden lojistik sorunlarına bağlı olarak son iki aya kadar satışların görece zayıf gerçekleştiği bir yıl oldu.

Ancak özellikle aralık ayında bu sorunları büyük ölçüde çözerek, bekleyen talebi karşılamada önemli yol kat ettik.

8+1 yolcu taşımacılığındaki liderliğimizi 2022 yılında da korumanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yılın ilk 11 ayında, ortalama aylık satış sayılarımız yaklaşık 420 araç seviyesinde yer alırken, sadece aralık ayında 1650 adedin üstüne çıktık.

Böylece, hafif ticari araçlar kategorisindeki 26 yıllık tarihimizdeki en yüksek aylık satış adedine ulaştık.

Yılın son ayında orta segmentte satılan her üç hafif ticari araçtan biri Mercedes-Benz Vito oldu.

Yine aynı ayda, hafif ticari araç kategorisinde şimdiye kadarki en yüksek pazar payını yüzde 33.8 ile elde ettik.”