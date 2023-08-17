'Merkez' açıkladı: Yabancının 9 haftalık hisse alım serisi sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre yabancı yatırımcı 11 Ağustos haftasında 101 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Böylelikle 9 haftalık alım serisi sona ermiş oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 15:09
'Merkez' açıkladı: Yabancının 9 haftalık hisse alım serisi sona erdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı.

Buna göre yurtdışı yerleşik kişiler 11 Ağustos haftasında 101 milyon dolarlık net hisse satışı yaptı.

Böylelikle 9 haftalık alım serisi sona ermiş oldu.

Tahvil tarafında ise 8,8 milyon dolarlık alım gerçekleşti.

Yabancı yatırımcı 9 Haziran - 4 Ağustos dönemi arasında 1,93 milyar dolarlık net hisse alımı yapmıştı.

Bu 25 Ocak 2013 tarihinden bu yana yabancılar tarafından gerçekleşen en uzun seri olmuştu.


TCMB borsa hisse alım

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