'Merkez' açıkladı: Yabancının 9 haftalık hisse alım serisi sona erdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre yabancı yatırımcı 11 Ağustos haftasında 101 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Böylelikle 9 haftalık alım serisi sona ermiş oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı.
Buna göre yurtdışı yerleşik kişiler 11 Ağustos haftasında 101 milyon dolarlık net hisse satışı yaptı.
Böylelikle 9 haftalık alım serisi sona ermiş oldu.
Tahvil tarafında ise 8,8 milyon dolarlık alım gerçekleşti.
Yabancı yatırımcı 9 Haziran - 4 Ağustos dönemi arasında 1,93 milyar dolarlık net hisse alımı yapmıştı.
Bu 25 Ocak 2013 tarihinden bu yana yabancılar tarafından gerçekleşen en uzun seri olmuştu.
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