Merkez Bankası 17 yılın ardından TL depo ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 yıl aradan sonra 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere depo alım ihalesi açtı.

AA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:31
Merkez Bankası 17 yılın ardından TL depo ihalesi açtı
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TCMB, dünkü politika metninde, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini bildirmişti.

Faiz kararının ardından yapılan duyuruda, TCMB'nin kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceği açıklanmıştı.

TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla söz konusu ihaleleri açarken, TL depo ihaleleri böylece yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmış oldu.


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