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Merkez Bankası 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

AA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:52
Merkez Bankası 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti
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TCMB'nin 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Banka, Efix Ödeme Hizmetleri AŞ, İstanbul Ödeme ve Elektronik Para AŞ, Paragram Ödeme Kuruluşu AŞ ve Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.


TCMB Resmi Gazete

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