Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon ve dolarda artış bekleniyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:22

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:23

Enflasyon beklentilerinde artış sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Piyasa katılımcıları mart ayında da enflasyon beklentilerini yükseltti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 31,63 oldu.

Bir önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 30,75 olmuştu. Ocak ayında ise bu veriye ilişkin beklenti yüzde 30,44 olarak belirlenmişti.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bir önceki anket dönemine göre arttı. Mart anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 37,72 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 35,76 seviyesindeydi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,11 ve yüzde 17,91 olarak gerçekleşti.

DOLAR TL KURUNDA BEKLENTİLER YÜKSELDİ

TCMB'nin anketinde katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 22,84 TL iken, bu anket döneminde 22,91 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,10 TL iken, bu anket döneminde 23,52 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜMEDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Katılımcıların 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 oldu.