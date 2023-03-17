Dolar ve Euro ne kadar oldu? (17 Mart 2023)

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:49

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 09:49

Reuters'ın dün yayımladığı haberde AKP'nin, son şeklini vermek için üzerinde çalıştığı seçim beyanemesinde mevcut ekonomi politikalarından geri adım atmaya hazırlandığına dikkat çekildi.

"ERDOĞAN EKONOMİNİN BAŞINA MEHMET ŞİMŞEK'İ GETİRMEYİ PLANLIYOR"



Reuters'a bilgi veren dört yetkili, beyannamede Türkiye Ekonomi Modeline "yer verilmediğine" ve yeniden serbest piyasa vurgusuyla ortodoks politikalara dönme adımlarında ekonomi eski bakanlarından Mehmet Şimşek'in adının öne çıktığına dikkat çektiler.

Piyasalarda muhalefetin daha alışılmış politikaları benimsemesi nedeniyle ekonomide büyük değişimleri beraberinde getirebileceği için 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim süreci ana gündem maddesi olarak zaten izleniyordu.

Aksi görüşler olsa da genel beklenti en az seçimlere kadar ve kazanması halinde seçimlerin ardından da iktidarın mevcut ekonomi politikalarına devam edebileceği yönündeydi.

"ERDOĞAN'IN 20 YILLIK İKTİDARINDA BU SEÇİMİN EN ZORLUSU"



Ancak şimdi iktidar tarafında hangi politikaların öne çıkacağı da piyasada yakından izlenmeye başlandı. Anketler ise Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarında bu seçimin en zorlusu olabileceğine işaret ediyor.

Los Angeles merkezli varlık yöneticisi TCW'de gelişmekte olan piyasalar araştırma birimi başkanı Blaise Antin, "Ortodoks ekonomi politikasına geri dönüş, yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılanacaktır" dedi.

Ancak Antin, Erdoğan daha önce verdiği çok benzer kararlardan döndüğü ve para politikası ile piyasa ekonomisi bazlı politikalara kamuoyu önünde şiddetle karşı çıkmış olduğu için yatırımcıların bu tür haberlere "son derece ihtiyatla" yaklaşmalarının muhtemel olduğunu belirtti.

DOLAR TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, bu sabah saat 08.35'te 19.0010/19.0015 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL depremden bugüne geçen yaklaşık 1.5 ayda dolar karşısında yüzde 0.91 değer kaybetti. TCMB "istikrarlı TL" için depremden sonraki beş haftada toplam brüt rezervlerinde 9.6 milyar dolar düşüş yaşadı.

Serbest piyasada 19.0000 liradan alınan dolar 19.0020 liradan satılıyor. 20.2320 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20.2340 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 19.0010 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 20.1190 lira olmuştu.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, 5 milyar dolar tutarındaki mevduatı ise bu düşüşün hemen ardından bu hafta başında TCMB hesaplarına girdi. Bu haftaya ilişkin resmi veri önümüzdeki hafta perşembe günü açıklanacak ancak bankacılar hafta başında ilgili hesaplamaları yapabiliyorlar.

FITCH TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU AÇIKLAYACAK



Bugün iç veri gündemde Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesi piyasa katılımcıları anketi izlenecek. Öte yandan piyasa kapanışı sonrası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not değerlendirmesi izlenecek. Geçen yıl temmuz ayında kuruluş Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye indirmiş, not görünümünü ise negatif olarak belirlemişti.

Küresel piyasalarda bankacılık ağırlıklı endişeler, finansal sistem üzerindeki stresi azaltmak için çeşitli adımlar atmasının ardından da takip ediliyor.

ABD'li büyük bankaların, sorun yaşayan First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat koyma kararı alması, küresel bankacılık krizine yönelik endişeleri yatırştırdı.

JPMorgan Chase'in de aralarında bulunduğu 11 bankanın bu adımı bankacılık krizi kaygılarını hafifleterek risk iştahını destekledi. Birkaç günde yüzde 70'in üzerinde değer yitiren bankanın hisseleri yüzde 10 yükseldi.