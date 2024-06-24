Merkez Bankası açıkladı! Finansa güven azaldı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:08

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Haziran ayında finansa güven, bir önceki aya göre geriledi.

Merkez Bankası tarafından haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Haziran ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 10,8 puan azalış kaydederek 149,5 seviyesinde gerçekleşti.

TÜM ENDEKSLER AZALIŞ YÖNÜNDE ETKİLİYOR

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.