Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki ankete göre 8.8 puanla anket tarihinin rekor düzeltmesini gördü. Dolar ve faiz beklentisi de yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:30
Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...
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Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Piyasanın enflasyon beklentilerinde ağustos ayında rekor düzeltme yaşandı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27.84 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 34.53 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 18.85 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

DOLAR BEKLENTİSİ 34.58 LİRA!

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 28.46 TL iken, bu anket döneminde 29.82 TL olarak tahmin edildi. 12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 31.42 TL iken, bu anket döneminde 34.58 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERI DE ARTTI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,94 iken, bu anket döneminde yüzde 19,34 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,17 iken, bu anket döneminde yüzde 19,19 olarak gerçekleşmişti.


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