TL Mevduat faizlerinde düşüş devam ediyor

Yayınlanma: 18.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 07:00

Enuygun Finans, Haziran sonundan bu yana düşen TL mevduat faizlerinin 2022 yılından itibaren trendini paylaştı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 1-3 ay vadeli TL mevduat faizleri 23 Haziran haftasında son 20 yılın zirvesine ulaşarak yüzde 41,98 ile zirve yaptı. 23 Haziran itibarıyla başlayan düşüş trendi nedeniyle mevduat faizleri ağustosta yüzde 27,77 seviyesine düştü.

BDDK verilerine göre, 4 Ağustos 2023 haftasında bankalardaki toplam mevduat, yaklaşık 12,5 trilyon seviyesine yükseldi. Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat ise 3,2 trilyon seviyesine çıktı. Veriler, faiz oranlarındaki düşüşe rağmen, mevduat miktarında gözle görülür bir artış olduğunu gösteriyor.

BDDK'nın verilerine göre, faizlerin en yüksek seviyede olduğu 23 Haziran haftasından bu yana toplam TL mevduat tutarı yaklaşık 620 milyar TL arttı.

Bu konuda verileri değerlendiren Enuygun Finans Ürünleri Kıdemli Müdürü Esin Abacı,’’TL mevduat 1-3 aylık TL faiz oranlarında son 20 yılın zirvesi 23 Haziran’da yüzde 41,98 ile görüldü. Bu tarihten itibaren 6 hafta içerisinde 15 puan düşüş gösteren faizler, yüzde 28 in altına geriledi.

Buna karşın, TL mevduatlarda yüzde 9 oranında artış gerçekleşti. Özetle, kullanıcılar faiz oranı düşse dahi TL mevduat hesaplarına ilgilerini yitirmiyor. TL mevduat faizlerindeki bu düşüş trendinin sona yaklaştığını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde faizlerin yeniden yükselişe geçeceği öngörüsündeyiz. Bankaların mevcut TL mevduat faiz oranlarını incelemek isteyen tüketiciler Enuygun Finans üzerinden güncel oranları takip edebilirler” dedi.