Merkez bankası açıkladı: Kısa vadeli dış borçta rekor serisi sürüyor

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 10:56

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 10:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kısa vadeli dış borç verilerini açıkladı.

Buna göre aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 22,1 artışlar 145,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 22,3 artışla 60,1 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 19,7 artarak 52,6 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artarak 10,8 milyar ABD doları seviyesinde yükseldi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 32,5 oranında artarak 20,3 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 20,6 oranında artışla 16,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

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Öte yandan yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 30,1 oranında artışla 12,3 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları ise, 2021 yıl sonuna göre yüzde 20,7 oranında artarak 46,9 milyar ABD doları seviyesine ulaştı.

TCMB verilerine göre 2022 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 45,2’si dolar, yüzde 26’sı euro, yüzde 9,7’si TL ve yüzde 19,1’i diğer döviz cinslerinden gerçekleştiği gözlendi.

2022 Aralık sonu itibarıyla, original vadesine bakılmakszın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle kısa vadeye göre dış borç stoku rekor serisini üçüncü aya taşımış oldu.

Söz konusu stokun 15,5 milyar dolarlık kısmı Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştuğu belirtildi.