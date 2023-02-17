Son Dakika... TÜİK açıkladı: Konut satışları ocakta yüzde 10.6 arttı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 10:28

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 10:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak’a ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 97 bin 708 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 17 bin 415 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 808 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 42 konut ile Tunceli oldu.

KREDİLİ SATIŞLARDA YÜZDE 11’LİK DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalış göstererek 16 bin 203 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların 4 bin 260’ı ilk el satış olarak gerçekleşti.

OCAKTA YABANCILARA 4 BİN 161 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 4 bin 161 oldu.

Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu.

EN ÇOK SATIŞ YİNE RUSLARA

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 592 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 380 konut satışı ile İstanbul ve 331 konut satışı ile Mersin izledi.

Ocak ayında Rusya Federasyonu yurttaşları Türkiye’den bin 557 konut satın aldı.

Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 526 konut ile İran, 229 konut ile Irak ve 157 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.