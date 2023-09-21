Merkez Bankası açıkladı: Yabancıdan 201 milyon dolarlık hisse satışı

Yabancı yatırımcı, geçen hafta net 200,8 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 7,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

AA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:46
Merkez Bankası açıkladı: Yabancıdan 201 milyon dolarlık hisse satışı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Eylül haftasında net 200,8 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 7,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Eylül itibarıyla 33 milyar 5,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Eylül'de 31 milyar 767,1 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 119 milyon dolardan 1 milyar 54,4 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları da 53,9 milyon dolardan 54 milyon dolara çıktı.


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