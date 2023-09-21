TCMB faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne olacak?

Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:25

Güncelleme: 21.09.2023 - 10:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ekonomiyi takip eden yurttaşlar gözlerini, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yapacağı faiz açıklamasına çevirdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 TCMB eylül ayı faiz kararı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı bugün açıklanacak.



MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?



TCMB faiz kararı saat 14.00’te açıklanacak.



MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çıkarılacağını tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.



