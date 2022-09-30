Merkez Bankası ağustosta 9 ton altın alımı yaptı

30 Eylül 2022 Cuma, 09:12

Konseyin merkez bankalarının altın rezervlerine ilişkin tuttuğu verilere göre TCMB Ağustos ayında 9 ton altın daha edindi. Böylelikle TCMB'nin altın alımları yılbaşından bu yana 84 tona yükseldi. Toplam rezervler ise 478 tonla 2020 yılı ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ağustos ayında Özbekistan da rezervlerine 9 ton altın ekledi. Ülkenin yılbaşından bu yana edindiği altın miktarı ise 19 ton oldu.

Merkez bankalarının geneline bakıldığında ise altın alımlarının ağustos ayında yavaşladığı izlendi. Konseyin verilerine göre, merkez bankaları ağustos ayında da altında net alıcı tarafında olsa da bu dönemde alımlar 20 tona geriledi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN REZERVLERİNDE GERİLEME



Ağustos ayı itibariyle dünyada bu yıl en çok altın edinen merkez bankası TCMB olurken, TCMB'yi Mısır, Irak, Hindistan ve Özbekistan merkez bankaları izledi.

Merkez bankalarının geneline bakıldığında ise altın alımlarının ağustos ayında yavaşladığı izlendi. Konseyin verilerine göre, merkez bankaları ağustos ayında da altında net alıcı tarafında olsa da bu dönemde alımlar 20 tona geriledi.



TCMB'nin haftalık verilerine göre Ağustos ayında altın rezervleri 41 milyar doların üzerini görürken, Eylül ayında 40 milyar dolar seviyesinin altına çekildi.