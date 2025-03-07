Merkez Bankası anketi sonuçlandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahminleri ne diyor?

Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:53

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı. Anketin sonuçlarına göre, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,04'e düşerken, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 42,79 TL olarak belirlendi.

PİYASA BEKLENTİSİ TCMB'NİN HEDEFİNİN ÜSTÜNDE

TCMB tarafından açıklanan mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtlarıyla şekillendi. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre gerileyerek yüzde 28,04 oldu. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 24,55'e düştü. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 17,06 olarak gerçekleşti.

TCMB, ocak ayında yapılan 2025 yılının ilk enflasyon raporu toplantısında, yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e çıkarmıştı.

DOLAR 40 TL'Yİ AŞACAK

Döviz kuru beklentileri de anketle belirginleşti. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemindeki 42,89 TL'den 42,79 TL'ye geriledi. Böylece, saat 11.45 itibarıyla 36,47 TL'den işlem gören doların, yıl sonuna kadar yüzde 17,32 artış göstereceği öngörüldü. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 44,42 TL olarak öngörüldü.