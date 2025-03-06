TCMB faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar ve borsada hareketlilik!

TCMB'nin 2025 yılı ikinci faiz kararı piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Beklentiler doğrultusunda alınan karar dolar ve borsada hareketliliğe neden oldu.

TCMB faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar ve borsada hareketlilik!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 14:15

TCMB'nin 2025 yılı ikinci faiz kararı, piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Beklentiler doğrultusunda 250 baz puanlık bir indirim kararı açıklanırken, dolar ve borsa dalgalandı.

PİYASALAR HAREKETLENDİ

Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, faiz kararı öncesinde 10.244 seviyelerinde işlem görürken, kararın ardından bir miktar satış yaşanarak 10.198 puana geriledi. Faiz kararının ardından endeks, 10.200 seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Dolar/TL, sabah saatlerinde yükselişe geçti, ancak faiz kararı öncesinde 36,44 seviyesinden gerileyerek işlem gördü. Faiz kararıyla dolar 36,43 seviyesine indi.


Etiketler: #TCMB #Faiz kararı #Borsa İstanbul #dolar/TL

İlgili Haberler

TCMB faiz kararını açıkladı: Politika faizi yeniden düşürüldü!

TCMB faiz kararını açıkladı: Politika faizi yeniden düşürüldü!
Borsa güne nasıl başladı? Gözler TCMB faiz kararında! 6 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da son durum...

Borsa güne nasıl başladı? Gözler TCMB faiz kararında! 6 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da son durum...
Emekli maaşlarında büyük adaletsizlik: Kim aylığının ne kadarını kaybetti?

Emekli maaşlarında büyük adaletsizlik: Kim aylığının ne kadarını kaybetti?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler