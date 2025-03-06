TCMB faiz kararını açıkladı: Politika faizi yeniden düşürüldü!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 42.5'e düşürdü. Bu karar ile politika faizi üst üste üç toplantıda düşürülmüş oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5'e düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Aralık 2024 ve 23 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan toplantılarında politika faizini üst üste iki kere 250 baz puan düşürerek yüzde 45 seviyesine çekmişti.
TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hafta başında şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı.
Buna göre şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 olarak ölçüldü. Yıllık enflasyon ise TÜİK verilerine göre 20 aydır ilk kez yüzde 40'ın altına inerek yüzde 39'a geriledi.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37; yıllık enflasyon yüzde 79,51 olarak gerçekleşti.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
Enflasyon artışındaki gerileme sebebiyle PPK'nın faiz oranlarını daha da düşürmesi beklenirken Anadolu Ajansı'nın yaptığı ankete göre ekonomistlerin beklentisi 250 baz puanlık indirimle faizin yüzde 45'ten yüzde 42,5 seviyesine çekilmesi yönündeydi.
ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan, mart ve nisan aylarında TCMB’den 250’şer baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıklamıştı. Yılın kalanındaki beş toplantıda ise 200’er baz puanlık faiz indirimi bekleyen JP Morgan’ın politika faizinde yıl sonu beklentisi yüzde 30 seviyesinde.
Alman Deutsche Bank da bu hafta TCMB’den 250 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 olan bankanın yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 32.5.
SONRAKİ TOPLANTI NİSAN AYINDA
Bugün yapılan Para Politikası Kurulu toplantısının ardından bu yıl içinde yapılacak diğer toplantıların tarihi şu şekilde:
- 17 Nisan 2025
- 19 Haziran 2025
- 24 Temmuz 2025
- 11 Eylül 2025
- 23 Ekim 2025
- 11 Aralık 2025
FAİZ İNDİRİMİ NEDİR?
Bir ülkenin merkez bankasının, bankalar için belirlediği faiz oranlarını düşürmesi olarak tanımlanabilir. Faiz indirimi, ekonomiyi canlandırmayı hedefler. Bankalar, faizler düştüğünde daha düşük faizle kredi verir ve tasarruf sahiplerine daha az faiz öderler. Bu da insanların ve şirketlerin daha fazla kredi almasını ve harcama yapmasını teşvik eder. Örneğin, merkez bankası faiz oranını yüzde 10'dan yüzde 8'e indirirse, bankalar da kredileri daha düşük faizle sunar, bu da ekonominin hareketlenmesine yardımcı olabilir.
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi, merkez bankalarının bankalarla yaptığı işlemlerde uyguladığı faiz oranıdır. Bu oran, ekonomiyi yönlendiren önemli araçlardan biridir. Merkez bankası, politika faizini artırarak ekonomiyi soğutabilir (enflasyonu düşürmek amacıyla) ya da düşürerek ekonomiyi canlandırabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları, ticari bankaların faiz oranlarını da etkiler. Politika faizi, aslında bankaların birbirlerine borç verirken kullandığı faiz oranıdır.
FAİZ ARTIRIMI NEDİR?
Faiz artırımı, merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmesidir. Bu durumda bankalar, daha yüksek faizle kredi verir ve tasarruf sahiplerine daha fazla faiz öderler. Faiz artırımı, genellikle enflasyonun yükseldiği ve paranın değer kaybettiği durumlarda tercih edilir. Bu, harcamaların ve borçlanmanın azalmasını sağlamak amacıyla yapılır. Örneğin, merkez bankası faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltirse, bankalar da daha yüksek faizle kredi verir ve tüketici harcamaları düşer.
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