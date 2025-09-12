Merkez Bankası anketi yayımlandı: Dolar, faiz ve enflasyon tahminleri ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu.

TCMB’nin “Piyasa Katılımcıları Anketi” sonuçlarına göre katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,84 iken, bu dönemde yüzde 22,25 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,92 iken, bu anket döneminde yüzde 16,78’e geriledi.

Anket sonuçları şu şekilde:

2025 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,04 olasılıkla yüzde 18,00 – 20,99 aralığında, yüzde 48,85 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 18,40 olasılıkla ise yüzde 24,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir (2) . Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,19’unun beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında, yüzde 50,00’sinin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 21,88’inin beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2025 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,62 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 32,72 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 23,79 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir(2) . Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,86‘sının beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 26,79‘unun beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 37,50‘sinin beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,85 iken, bu anket döneminde yüzde 40,48 olmuştur. Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40,56 olarak gerçekleşmiştir.

YIL SONU DOLAR/TL NE KADAR OLACAK?

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,96 TL iken, bu anket döneminde 43,85 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48,36 TL iken, bu anket döneminde 48,96 TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 2,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.