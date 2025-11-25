Merkez Bankası anketi yayımlandı: Kasım ayı enflasyon beklentileri belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı Sektörel Enflasyon Beklentisi anketi sonuçlarını yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri oluşturuldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

Kasım 2025 itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49 seviyesine yükseldi. Reel sektör için beklenti 0,60 puan azalarak yüzde 35,70’e gerilerken, hanehalkı beklentisi 2,15 puan azalışla yüzde 52,24 seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 seviyesinde kaydedildi.