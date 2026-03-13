Merkez Bankası anketinde karamsar tablo: Dolar ve enflasyon tahminleri yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan 2026 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 24,11 seviyesinden yüzde 25,38’e yükseldi.

Uzun vadeli enflasyon tahminlerinde de yukarı yönlü bir güncelleme görüldü. Buna göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,10’dan yüzde 22,17’ye çıkarken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 17,11’den yüzde 17,30’a revize edildi.

12 AY SONRASI ENFLASYON TAHMİNLERİ

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon olasılık tahminleri incelendiğinde, TÜFE’nin yüzde 39,21 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında gerçekleşeceği öngörüldü.

Diğer tahminler arasında yüzde 35,66 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığı ve yüzde 14,79 olasılıkla yüzde 17,00 – 19,99 aralığı öne çıktı.

Nokta tahminler temel alındığında ise katılımcıların yüzde 46,77’sinin enflasyon beklentisinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında yoğunlaştığı görüldü.

DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ankette döviz piyasasına ilişkin beklentilerde de artış dikkat çekti.

Katılımcıların cari ay sonu ABD Doları kuru beklentisi 44,4943 TL olarak hesaplandı. Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 50,9685 TL seviyesine yükseldi.

12 ay sonrası dolar kuru tahmini ise 52,6965 TL olarak kaydedildi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Faiz oranlarına ilişkin beklentilerde sınırlı değişim görüldü.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 45,00’ten yüzde 45,11’e yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi ise yüzde 45,00 seviyesinde sabit kaldı.

BÜYÜME VE CARİ AÇIK TAHMİNLERİ

Anket sonuçlarına göre ekonomik büyüme tahminleri 2026 yılı için yüzde 3,3, 2027 yılı için ise yüzde 3,5 olarak öngörüldü.

Cari işlemler dengesinde ise 2026 yılı sonunda 30,8 milyar ABD Doları açık verilmesi beklenirken, bu açığın 2027 yılında 29,1 milyar ABD Doları'na gerileyeceği tahmin edildi.