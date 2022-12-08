Merkez Bankası bankaları uyardı! 'Erken saatte döviz almayın'

08 Aralık 2022 Perşembe, 16:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalara yazdığı yazıda, müşterilerden talebin olmadığı erken saatlerde döviz işlemlerinden kaçınmalarını söyledi.

Bloomberg tarafından görülen resmi bir belgede, bankaların kendi bilançoları için işlem yaptıkları ve bunun piyasada oynaklığı tetiklediği belirtildi.

Bankaların işlemlere devam etmesi durumunda “yeni tedbirler” uygulanacağı belirtildi. Merkez Bankası konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

MERKEZ BANKASI DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Son aylarda merkez bankası, yabancı bankalarla piyasa saatleri dışında yapılan döviz işlemlerinden kaçınmaları için Türk bankalarını defalarca uyarmıştı.

Türk Lirası, bu yıl şimdiye kadar dolar karşısında yaklaşık yüzde 29 değer kaybetti. TL gelişmekte olan piyasalarda Arjantin Pezosu'nun ardından en kötü performans gösteren para birimi konumunda.