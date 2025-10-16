Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'Dijitalleşme verilerin okunmasını zorlaştırıyor'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025 10:04:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Washington’daki sunumunda Türkiye ekonomisindeki veri belirsizliklerine dikkat çekti. Karahan, dijitalleşmenin makroekonomik verilerin okunmasını zorlaştırdığını söyledi ve talep koşullarının enflasyonu etkilemesine izin verilmeyeceğini iddia etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington’da yaptığı sunumda Türkiye ekonomisindeki veri belirsizliklerine ve sıkı para politikasının önemine dikkat çekti. Karahan, “Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

VERİ BELİRSİZLİĞİNE DİJİTALLEŞME ETKİSİ

Karahan, “Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar” başlıklı sunumunda, ekonomik faaliyetin gücüne ilişkin farklı kaynaklar arasında belirgin farklar bulunduğunu ifade etti. Dijitalleşmenin bazı veri setlerinin yorumlanmasını zorlaştırdığını vurgulayan Karahan, “Dijitalleşmeye geçiş, çeşitli veri yayınlarını belirsizleştirerek makroekonomik verilerin okunmasını zorlaştırmaktadır” dedi.

SIKI PARA POLİTİKASI KARARLILIKLA SÜRECEK

TCMB Başkanı, bankanın ekonomik gelişmeleri doğru değerlendirebilmek için çok sayıda göstergeden yararlandığını belirtti. Karahan, “Ekonomik faaliyet ve talep göstergeleri bir araya getirildiğinde, ılımlılığın devam ettiğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirterek, bu politikanın talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden enflasyonun düşüş sürecini destekleyeceğini söyledi. “Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” diyerek mesajını yineledi.

NE OLMUŞTU?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim 2025’te Amsterdam’da yaptığı konuşmada para politikasının bir süre daha sıkı tutulması gerektiğini belirtmişti. Karahan, panelde yaptığı değerlendirmede Türkiye’deki “yastık altı” altınların değerinin yaklaşık 500 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bu durumun enflasyon üzerinde etkili olabileceğini söylemişti. “Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor” ifadeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Gelen tepkiler üzerine Karahan, 7 ekim 2025’te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, “yastık altı altınlar enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor” açıklamalarının yanlış yorumlandığını ifade etmişti.

 
 
