Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'Dijitalleşme verilerin okunmasını zorlaştırıyor'

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim 2025’te Amsterdam’da yaptığı konuşmada para politikasının bir süre daha sıkı tutulması gerektiğini belirtmişti. Karahan, panelde yaptığı değerlendirmede Türkiye’deki “yastık altı” altınların değerinin yaklaşık 500 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bu durumun enflasyon üzerinde etkili olabileceğini söylemişti. “Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor” ifadeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Gelen tepkiler üzerine Karahan, 7 ekim 2025’te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, “yastık altı altınlar enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor” açıklamalarının yanlış yorumlandığını ifade etmişti.