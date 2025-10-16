Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'Dijitalleşme verilerin okunmasını zorlaştırıyor'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington’da yaptığı sunumda Türkiye ekonomisindeki veri belirsizliklerine ve sıkı para politikasının önemine dikkat çekti. Karahan, “Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
VERİ BELİRSİZLİĞİNE DİJİTALLEŞME ETKİSİ
Karahan, “Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar” başlıklı sunumunda, ekonomik faaliyetin gücüne ilişkin farklı kaynaklar arasında belirgin farklar bulunduğunu ifade etti. Dijitalleşmenin bazı veri setlerinin yorumlanmasını zorlaştırdığını vurgulayan Karahan, “Dijitalleşmeye geçiş, çeşitli veri yayınlarını belirsizleştirerek makroekonomik verilerin okunmasını zorlaştırmaktadır” dedi.
SIKI PARA POLİTİKASI KARARLILIKLA SÜRECEK
TCMB Başkanı, bankanın ekonomik gelişmeleri doğru değerlendirebilmek için çok sayıda göstergeden yararlandığını belirtti. Karahan, “Ekonomik faaliyet ve talep göstergeleri bir araya getirildiğinde, ılımlılığın devam ettiğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.
Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirterek, bu politikanın talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden enflasyonun düşüş sürecini destekleyeceğini söyledi. “Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” diyerek mesajını yineledi.