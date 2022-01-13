Merkez Bankası döviz mevduatlarını açıkladı

13 Ocak 2022 Perşembe, 16:15

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık 2021 tarihinde “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemine geçildiğini açıklamıştı.

TCMB verilerine göre, döviz mevduatları 7 Ocak haftasında 2,8 milyar dolar geriledi. Veriler ilgili haftada hem gerçek hem de tüzel kişilerin döviz mevduatlarında düşüş yaşandığını gösterdi.

GERÇEK KİŞİLERİN DÖVİZ MEVDUATLARI GERİLEDİ

Buna göre, 7 Ocak haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,6 milyar düşüşle 145,5 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında ise gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 1,1 milyar dolarlık düşüş kaydedildi.

TÜZEL KİŞİLERİN DE GERİLEDİ

İlgili haftada tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1,2 milyar düşüşle 88,9 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırılmış düşüş ise 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DOLAR TALEBİ DEVAM EDİYOR

Faizlerde herhangi bir artırım olmayacağını açıklayan hükümet, kur korumalı mevduat gibi TL'yi bireysel tasarruf sahipleri için daha çekici kılacak finans ürünleri tasarlamış olsa da aralık sonu mevduat verileri bireylerin dolar talebinin devam ettiğini gösterdi.

Son yılların en büyük değer kaybı sonrasında TL'yi destekleme adına getirilen kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 100 milyar TL'nin üzerine çıksa da, yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş görece düşük kaldı.