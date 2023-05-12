Merkez Bankası döviz serbest karşılık faizini yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kendi nezdinde tutulan yabancı para karşılıklara ödenen faizi yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yabancı para serbest karşılıklara ödenen faizi 25 baz puan artırdı.
Banka, kendi nezdinde tutulan yabancı para serbest karşılıklara ödenen faizi yüzde 4,50’den yüzde 4,75’e çıkarttı.
ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayının başındaki toplantısında politika faizini 25 baz artırmıştı.
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