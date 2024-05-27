Merkez Bankası dövize ne kadar 'müdahale' etti?

TCMB eski eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın 6 yılda döviz kuruna ne kadar müdahale ettiğini gösteren bir tablo paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:02
Merkez Bankası dövize ne kadar 'müdahale' etti?
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Akademisyen ve TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın 2018'ten beri döviz kuruna ilişkin müdahalesini yansıtan bir tablo paylaştı.

Prof. Dr. Kara, 17 Mayıs 2024 verilerine dayanan grafiğe dair, "2018’den bu yana döviz kurunu kontrol etmek için yapılan müdahalelerin boyutunun giderek arttığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kara, bu tabloyu düzeltmenin yolunu da anlattı.

TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, şunları kaydetti:

 


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