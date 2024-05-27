Merkez Bankası dövize ne kadar 'müdahale' etti?

Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:02

Güncelleme: 27.05.2024 - 11:02

Akademisyen ve TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın 2018'ten beri döviz kuruna ilişkin müdahalesini yansıtan bir tablo paylaştı.

Prof. Dr. Kara, 17 Mayıs 2024 verilerine dayanan grafiğe dair, "2018’den bu yana döviz kurunu kontrol etmek için yapılan müdahalelerin boyutunun giderek arttığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kara, bu tabloyu düzeltmenin yolunu da anlattı.

TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, şunları kaydetti: