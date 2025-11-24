Merkez Bankası duyurdu: Dijital Türk Lirası'nda kritik eşik aşıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi’nin ikinci faz çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. “Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu”nda, programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödemeler ve birlikte çalışabilirlik başta olmak üzere güncel durum paylaşıldı.

Raporda, birinci faz sonrası ikinci fazın mahremiyet, teknolojik ve mimari esneklik, birlikte çalışabilirlik, önce zarar vermeme ve tek bir finansal araca bağımlı olmama ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

YENİ ÖDEME ALTYAPISI VE FİNANSAL KAPSAYICILIK

Dijital Türk Lirası ile yenilikçi ödeme alanları oluşturulması hedefleniyor. Raporda, ödemelerde yeknesaklığın sağlanacağı ve finansal kapsayıcılığın artacağı öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

TCMB, dijital Türk Lirası'nın güvenilirliğini ve egemenliğini korumayı, ödemelerde verimliliği artırmayı amaçlıyor. Projenin ikinci fazında teknoloji paydaşlarıyla eşgüdüm içinde çalışmalar sürdürülüyor. Birinci fazda geliştirilen prototip sistem, asgari çalışır ürün seviyesine getiriliyor ve finansal aracı kurumlar sisteme dahil ediliyor.

Raporda, “Programlanabilir ödemeler ve çevrimdışı ödemeler ikinci faz çalışmalarının odağında yer almaktadır. Sınır ötesi ödemelere yönelik kavram ispatı niteliğinde çalışmalar da TCMB bünyesinde gerçekleştirildi. Projenin teknolojik altyapısı yanında hukuki ve iktisadi analizler de yürütülmektedir. Dijital Türk Lirası'nın finansal sistem üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek için simülasyon çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmaların çıktıları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Pilot testlerde sistem iyileştirmeleri, yeni işlevler ve farklı senaryolar test edilecektir” ifadelerine yer verildi.

HUKUKİ VE TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Raporda, finansal aracı kurumların entegrasyonu, dijital kimliğin uygulanması, dijital varlık kullanımı ve sınır ötesi ödemeler gibi birlikte çalışabilirlik alanlarındaki çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Dijital Türk Lirası projesinin ikinci fazının tamamlanmasının ardından, tedavülüne ilişkin karar verilmesi halinde yasal düzenlemeler ve üçüncü faz çalışmaları yürütülecek.