Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı ne olacak? İşte beklentiler...

Yayınlanma: 21.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 07:00

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen mayıs ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. 2023 Mayıs ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz beklentisi ne?

Yurt içinde geçen hafta BIST 100 endeksi, yüzde 6,13 değer kaybıyla 4.501,73 puandan kapanırken, gelecek hafta için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararına çevrildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 25 Mayıs Perşembe günü toplanacak.

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı 25 Mayıs Perşembe günü 14.00'te faiz kararı açıklanacak

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI MAYIS AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?

TCMB geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da tutmuştu. TCMB, nisan ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı almıştı.

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etti.

Ankette yılsonu politika faizinin seviyesi hakkındaki soruya ekonomistlerin birçoğu cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının belirsizliği sebebiyle tahmin vermemeyi tercih etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.