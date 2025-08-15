Merkez Bankası enflasyon hedeflerini yükseltince: Teklif komik kaldı

Merkez Bankası dün yaptığı sunumda enflasyon hedefini 2026 için yüzde 16’ya, 2027 için de yüzde 9’a yükseltti. Oysa hükümet milyonlarca memur ile memur emeklisine 2026 için yüzde 10+6, 2027 için de yüzde 4+4 oranında zam teklif etmişti. Enflasyon hedefi ile ilk teklif karşılaştırıldığında oranların ne kadar düşük kaldığı da ortaya çıkmış oldu.

2026 için enflasyon hedefi yüzde 16, memur ile memur emeklisine verilen zam teklifi ise yüzde 10+6. Bu hedeflenen enflasyon kadar zam anlamına geliyor. 2027 için hedeflenen enflasyon yüzde 9, verilen zam teklifi ise yüzde 4+4. Hükümetin teklifi 2027’de hedeflenen enflasyonun bile altında kalıyor.

YENİ TEKLİF

Toplu sözleşme görüşmelerinde bugün hükümetin yeni teklif vermesi bekleniyor. Ancak hükümetin ilk teklifi ile memur konfederasyonlarının talepleri arasında büyük fark var. Bu nedenle de anlaşma zor görünüyor.

ANKARA’DA YÜRÜYÜŞ VE MİTİNG

Masada yer alan 3 konfederasyon Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile Birleşik Kamu-İş, pazartesi günü iş bırakma kararı almışlardı. Aynı gün bazı konfederasyonların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde bazılarının da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde açıklamalar yapması bekleniyor. Birleşik Kamu-İş pazartesi günü Anıtpark’ta toplanacak. Buradan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önüne yürüyüş düzenleyecek. Bakanlık önünde açıklama yapılacak.

HERKES İŞ BIRAKIYOR

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile Birleşik Kamu-İş, 18 Ağustos’ta iş bırakacaklarını açıklamışlardı. KESK’in de aralarında bulunduğu diğer konfederasyonlar da aynı tarihte iş bırakma kararı aldı. KESK önceki gün bütün konfederasyonlara “ortak toplantı” çağrısında bulundu. Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen, “süreci kendi programları doğrultusunda yürütecekleri” gerekçesiyle davete katılmadı.

Dün yapılan toplantıya, Birleşik Kamu-İş, KESK, Asim-Sen, BASK, Devlet Memurları Konfederasyonu, Hak-Sen ve Yurt-Sen katıldı. Görüşmede 18 Ağustos’ta iş bırakmada ortaklaşılması kararı alındı. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “18 Ağustos’ta bütün memurlar, herkes iş bırakıyor” dedi. KESK bugün Çalışma Bakanlığı önünde ve illerde ortak basın açıklamaları yapılacağını duyurdu.