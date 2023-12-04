Asgari ücret ne olur?

04 Aralık 2023 Pazartesi

Türkiye'de çalışanların yaklaşık yüzde 60’ının asgari ücrete tabi olduğu biliniyor. Çalışanların yüzde 60’ını etkileyen asgari ücretin, 2024 yılı için belirlenmesine ilişkin görüşmeler 11 Aralık’ta başlayacak. Asgari ücret son iki yıldır yani 2022 ve 2023 yıllarında, yılda 2 kez, 6 aylık dönemler için belirlendi. 2024 yılında bu kuralın bozulup bozulmayacağı hususunda yürütülen tahminlere Cumhurbaşkanı ERDOĞAN son noktayı koydu ve 2024 yılı için asgari ücretin yıllık yani bir kez belirleneceğini açıkladı. Asgari ücret tutarının, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşmelerini bitirdikten sonra önerilen miktara göre değerlendirmenin yapılarak kararın verileceğini ve çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini ifade etti.

2020 yılından itibaren belirlenen brüt ve net asgari ücretin bir önceki döneme göre artış oranlarına bakıldığında; seçim dönemi de dikkate alındığında artışların yüzde 55’in üzerine çıktığı dönemin olduğu görülüyor.

Ancak, yıllar itibariyle belirlenen asgari ücretin ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin miktarlarla karşılaştırıldığında, bu tutarların çok altında kaldığı görülmekte. Özellikle son yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle insanların alım gücünün eridiği, çalışanlarla birlikte, 7 bin 500 TL’ye mahkum edilen emeklilerin durumunun daha içler acısı olduğu görülüyor.

2024/Mart ayında yerel seçimler var. Yani yine bir seçim atmosferine girildi. Dolayısıyla, gerek seçimlerden gerek yüksek oranda seyreden enflasyondan gerekse asgari ücretin yıllık yani bir defa belirlenecek olması nedeniyle kamuoyunda asgari ücret beklentisi yüksek.

Orta Vadeli programda (OVP) 2024 yılı için yıllık enflasyon (TÜFE) oranı yüzde 33, büyüme hızı (GH) yüzde 4 olarak tahmin edildi. 2023 yılı için yüzde 65 ve üzerinde yıllık enflasyon beklentisi var. Yürütülen ekonomik programlarda enflasyonu düşürme politikaları izleniyor ancak, enflasyondaki düşüşün ancak 3-4 yıl sonra başlayacağı ifade ediliyor. 2024 yılında enflasyonun yüzde 50 ve üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bundan hareketle, asgari ücretin en az yüzde 50 oranında artırılması en temel beklenti.

2023/Temmuz ayı itibariyle brüt asgari ücret tutarı olan 13.414,50 TL’nin, OVP’de 2024 yılı tahmini enflasyon oranı olan yüzde 33 oranında artırılması durumunda; brüt asgari ücretin 17.841,29 TL, net asgari ücretin 15.165,10 TL, asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılması halinde ise, brüt asgari ücretin 20.121,75 TL, net asgari ücretin ise 17.103 TL olması muhtemel görünüyor.

Ancak emekliyi, 2023/Ekim ayında aylık artışı beklentisine sokup, 7 bin 500 TL en düşük emekli maaşı vermeye devam eden iktidarın, asgari ücrette de ekonomik krizi öne sürerek sürprizler yapabileceği de göz ardı edilmemeli.