Merkez Bankası'nın üst düzey yetkilisi aktardı: Enflasyon ne zaman zirve yapacak?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:32

Güncelleme: 23.08.2023 - 15:33

Gazeteci Fatih Altaylı, internet sitesinde "Naci Ağbal’ı görevden alan siyasi operasyonu başlatandır" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Altaylı, yazısında Merkez Bankası'nda üst düzey bir yetkiliden aldığı bilgi doğrutulsunda enflasyonun zirve yapacağı tarihi duyurdu.

Üst düzey yetkilinin kendisini söylediklerini aktaran Fatih Altaylı, yazısında "Enflasyon bir süre daha yükselmeye devam edecek. Tam tarih istiyorsanız şöyle diyebilirim. 2024 ilk çeyreğinde zirve yapar. İkinci çeyrekte ise düşmeye başlayacak" sözlerini kaydetti.

Fatih Altaylı'nın söz konusu yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Müşterilerimize Kur Korumalı Mevduat önermeye devam edeceğiz” dedi.

Bu cümle gerçek bir bankacının edebileceği bir cümle idi. Herkes karnından konuşurken Aran açık konuştu.

Haklı da.

KKM epey bir süre daha banka müşterileri için en iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor.

Bunu söylemememin nedeni, Merkez Bankası ve ekonomi bürokrasisinden bazı önemli isimlerden aldığım bilgiler.

Merkez Bankası, ekonominin giderek rayına oturmaya başladığı inancında. Ancak rayına oturması hedefe varması anlamına gelmiyor. Sadece artık hedefe doğru ilerleyebileceği manasında.

Üst düzey yetkilinin söyledikleri şöyle:

“Gideceğimiz patika açısından bulunduğumuz nokta, nereden geldiğimiz kadar önemli. Haziran ayında mevduat faizleri yüzde 48’i aşmış tavan yapmış; politika faizi yüzde 8.5 seviyesindeydi. Bankaların verdiği kredi faizi yüzde 20’nin altındaydı. Yüzde 48’den fonlayan bir banka yüzde 20’den kredi verir mi? Vermez. Krediler durmuştu. Haziran’da ticari krediler 15 milyar lirayı geçmiyordu. Temmuz’da ise 107 milyar lira. Temmuz’da reeskontu da eklerseniz toplamda 130 milyar lira civarına denk geliyor.

Bu arada özel tüketim alıp başını gitmiş. 20 senenin ortalamalarına bakılınca, özel tüketimin büyümeye katkısı yüzde 4’ün altındayken şimdi yüzde 10’nun üstünde, 2.5 katına çıkmış.”

Türkiye’nin ihracat ve yatırım ile büyümesi gerektiğini savunan Merkez Bankası yetkilisi, TCMB’nin yüzde 8.5 olan politika faizini önce yüzde 15’e çıkardığını, çarpanıyla birlikte bunun yüzde 28 bantlarına geldiğini, mevduatlar da yüzde 27-29 civarına gelince kredi mekanizmasının canlandığını belirtti.

Artık tamamen TCMB’nin üstünde olan KKM yükü başka bir sorun yumağı olarak ortada duruyordu. Bunun nasıl çözüleceğine dair net bir şey görmediğimi söyledim.

Anladım ki, KKM’den çıkın diye bir “talimat” yok. “Arttırmayın” diye bir talimat ise var. Yani İş Bankası Genel Müdürü’nün sözleri ekonomi yönetiminin arzuları ile çelişmiyor.

Bankalara söylenen şu olmuş:

“1.Kur Korumalı Mevduatları arttırma. Rezervler güçlendi. Normalleşmemiz lazım.

2. KKM’leri yenile ama yükseltme. Yenilemediğin kadarını TL mevduata geçirmeye gayret et.

3. Mevduata geçiremezsen menkul kıymet ve zorunlu karşılıkla yüzleşirsin.”

Bana bu bilgileri veren kişiye “Enflasyonla mücadele ne zaman sonuç vermeye başlar” diye de sordum.

Yanıt beklemediğim kadar netti.

“Size çok açık konuşacağım. Enflasyon bir süre daha yükselmeye devam edecek. Tam tarih istiyorsanız şöyle diyebilirim. 2024 ilk çeyreğinde zirve yapar. İkinci çeyrekte ise düşmeye başlayacak. Sonrasında hızla geriler. Şu anda hem Batı’dan, hem Doğu’dan çok yüksek miktarda yabancı yatırım bekliyor. Evet bir kısmı sıcak para ya da varlık almaya gelenler. Biz bunların şartlarını beğenmediğimiz için bu kapıyı onların istediği gibi açmıyoruz. Rezervlerimiz arttıkça bizim şartlarımıza uyarak gelmek zorunda kalacaklar.”