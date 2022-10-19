İlker Kaleli'nin oynayacağı yeni dizinin konusu ne, nerede yayımlanacak? İlker Kaleli'nin oynayacağı yeni dizi ne zaman başlayacak? İlker Kaleli kimdir?

19 Ekim 2022 Çarşamba, 17:30

Sevilen oyuncu İlker Kaleli uzun zamandır ekranlardan uzaktaydı. Kaleli'nin yeni projesini merak eden hayranlarına beklenen haber Madrid'den geldi.

İLKER KALELİ'NİN YENİ DİZİSİNİN KONUSU NE OLACAK?

Adı ''Türk Tutkusu'' anlamına gelen İspanyol dizisi, antikacı Yaman'la, güzel sanatlar profesörü ve sanat tarihi araştırmacısı Olivia'nın tutkulu aşkını anlatacak.

İLKER KALELİ YENİ DİZİSİNDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Kaleli, dizinin başrol kadrosunu 37 yaşındaki dünyaca ünlü İspanyol yıldız Maggie Civantos ile paylaşacak.

İLKER KALELİ'NİN YENİ DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Yönetmenliğini Inaki Penafiel'in üstelendiği dizi, İspanyol Antenna 3 kanalında''La Pasion Turca'' adıyla yayımlanacak. Dizi toplam altı bölümden oluşacak. Öncelikle Avrupa ve Amerika ülkelerinde yayımlanacak olan La Pasion Turca'nın ilerleyen dönemlerde dijital platformlar aracılığıyla diğer ülkelerde de izleyiciyle buluşması bekleniyor.

İLKER KALELİ'NİN YENİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin çekimleri önümüzdeki ay İstanbul'da başlayıp Madrid'de devam edecek. Çekimler 2,5 ay sürecek. Dizinin yayına girme tarihi ise henüz bilinmiyor.

''MEVZU ÇIKTI YİNE.''

Dizi çekimleri için Madrid'te olan Kaleli, Madrid sokaklarında çekildiği fotoğrafını "Mevzu çıktı yine." notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

İLKER KALELİ KİMDİR?

İlker Kaan Kaleli 11 Mayıs 1984'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunu olan Kaleli, London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) isimli oyunculuk okulunda eğitim aldı. Şahika Tekand'ın sahibi olduğu Stüdyo Oyuncuları topluluğunda da eğitimine devam etti. Profesyonel oyunculuk hayatına adım atan oyuncu sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. Kaleli, Silsile adlı filmle beyaz perdede de rol aldı. Poyraz Karayel isimli dizide ''Poyraz'' karakteriyle adını daha geniş kitlelere duyurdu.