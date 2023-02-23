Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası 2023 Şubat faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün topalancak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Şubat ayı kararı merakla bekleniyor. Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Şubat ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası 2023 Şubat faiz kararı ne olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 13:02
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası 2023 Şubat faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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TCMB Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor.  Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Ocak ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 9'da bırakmıştı. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası 2023 Şubat faiz kararı ne olacak? 

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

 Merkez Bankası 2023 Şubat faiz kararı bugün açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şubat 2023 faiz kararı saat  14:00'te  açıklanacak.



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