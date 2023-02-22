2023 Şubat Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 14:02

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 14:02

Merkez Bankası Şubat ay faiz kararı merakla bekleniyor. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen şubat ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Ocak ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 9'da bırakmıştı.

2023 ŞUBAT MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?



Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.



2023 ŞUBAT MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2023 faiz kararı saat14:00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE?



Uluslararası finans kuruluşu olan JPMorgan 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileriyle ilgili bir" rapor yayımladı. Depremin fiziki yapılara doğrudan hasar maliyetinin 25 milyar dolar seviyesinde olduğunu öngörülen raporda şubatta TCMB'nin 100 baz puanlık indirime gideceği tahmin edildi.

