Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?

24 Kasım 2022 Perşembe, 10:39

TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi yaklaşıyor. Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 Kasım ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Kasım ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'te açıklancak

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Ekim ayında beklentilerin üzerinde sürpriz bir şekilde faizleri 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5’e çeken Merkez Bankası’nın yeni kararı için ekonomistlerin tahminleri belli oldu. Reuters’ın anketinde TCMB’nin faizleri Kasım ayında da 150 baz puan indirim beklentisi sonucu çıktı.

Tahminler doğrultusunda bir karar gelmesi halinde politika faizi yıllık yüzde 9 olacak. Türkiye halihazırda dünyada en düşük reel faiz veren ülkelerden biri. Türkiye’de enflasyon yüzde 85 seviyelerinde bulunurken, kararın ardından reel faiz yüzde -76 olarak rekor kıracak.