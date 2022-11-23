Merkez Bankası’ndan ‘rekor’ hamle: Yarın faiz kararı ile belli olacak

23 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yarın saat 14.00’te açıklanacak. Ekim ayında beklentilerin üzerinde sürpriz bir şekilde faizleri 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5’e çeken Merkez Bankası’nın yeni kararı için ekonomistlerin tahminleri belli oldu. Reuters’ın anketinde TCMB’nin faizleri Kasım ayında da 150 baz puan indirim beklentisi sonucu çıktı.

Tahminler doğrultusunda bir karar gelmesi halinde politika faizi yıllık yüzde 9 olacak. Türkiye halihazırda dünyada en düşük reel faiz veren ülkelerden biri. Türkiye’de enflasyon yüzde 85 seviyelerinde bulunurken, kararın ardından reel faiz yüzde -76 olarak rekor kıracak.

TCMB FAİZLERİNDE TEK HANE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirtmişti. Ekim ayındaki kararın ardından yapılan PPK açıklamasında “Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır” denildi ve Kasım toplantısında da indirim kararı aldıktan sonra faizde frene basma mesajı verildi.

AA FİNANS'IN BEKLENTİ ANKET: FAİZİNİ DÜŞÜRMEYE DEVAM ETMESİNİ BEKLİYOR

AA Finans'ın, yarın gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.

DOLARDA YATAY SEYİR HAKİM

Dolar/TL kuru bir süredir 18,60 seviyelerinde hareket ediyor. Endeksteki geri çekilme ile dolar/TL kuru geçtiğimiz haftalarda 18,47 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak ABD Merkez Bankası Fed kararı öncesinde üyelerin sözlü yönlendirmeleri dolar endeksini 107 seviyesine kadar toparlamıştı. Bu gelişme ile yurt içinde kur 18,60 civarında yeniden atağa geçti.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65.2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi.

MERKEZ BANKASI ANKETİNDE DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketini geçtiğimiz gün yayımlandı.Yıl sonu dolar tahmini 19,54'e düştü. Enflasyon tahmini ise 68,06'ye yükseldi.

MERKEZ BANKALARI FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMADA KARARLI

G20 Sonuç Bildirgesi'nde, "G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip ve enflasyon beklentilerindeki fiyat baskılarını izliyor" ifadesi kullanıldı.