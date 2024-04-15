Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı faiz kararı ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar, TCMB'nin nisan ayı için vereceği politika faizi kararını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı faiz kararı ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:57
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı faiz kararı ne kadar?
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Ekonomik gelişmelere göre yönlendirecek olan yatırımcılar, Merkez Bankası'nın nisan ayında alacağı faiz kararını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı fazi kararı ne kadar?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

MART AYINDA POLİTİKA FAİZİ YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.

TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltti.


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